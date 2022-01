Curva Nord, duro comunicato sui biglietti in vista del derby Inter-Milan

Con un comunicato pubblicato tramite i propri canali social ufficiali, la Curva Nord dell’Inter ha criticato la società per la gestione della vendita dei biglietti per il derby contro il Milan.

COMUNICATO – Queste le parole della Curva Nord: “Siamo delusi e spiazzati da come è stata gestita la vendita dei biglietti per la Curva Nord relativamente al prossimo derby. Con la capienza al 50% e la logica dell’1+1 per gli abbonati 19/20, i tagliandi si sono volatilizzati senza che la maggior parte di noi riuscisse a prendere il proprio titolo d’accesso. Cara Inter: così non si può fare. Ci rivolgiamo nello specifico al Dottor Marotta, che più volte ha dimostrato di essere uomo con a cuore i propri tifosi più fedeli. Non è il nostro un discorso di privilegi che non ci interessa avere, è un semplice concetto di meritocrazia e buon senso. Se queste sono le prospettive, con tanti dei nostri ragazzi esclusi, allora la Curva Nord non porterà tamburi e megafoni, non metterà striscioni e bandiere e non tiferà per l’intera partita. Ed ovviamente non ci sarà alcuna coreografia“.