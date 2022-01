Correa si carica per tornare in campo: «Mai smettere di sognare»

Dopo l’infortunio subìto nella sfida contro l’Empoli in Coppa Italia, Joaquin Correa vuole mostrare tutta la sua carica in vista del recupero e del ritorno in campo. L’argentino, sul suo profilo Instagram, ha voluto lanciare un messaggio motivazionale.

INFORTUNIO E RECUPERO – Non sta andando nel migliore dei modi l’avventura di Joaquin Correa all’Inter. Dopo la doppietta contro il Verona al debutto, diversi infortuni hanno minato la sua esperienza in nerazzurro fin qui. Ultimo quello contro l’Empoli, che lo terrà per circa un mese lontano dai campi da gioco.

MOTIVAZIONE – Correa non si è però abbattuto e, anzi, sembra avere una grande voglia di recuperare e tornare in campo il prima possibile. Come lasciato intendere dal suo ultimo post su Instagram. “Mai smettere di sognare” le sue parole motivazionali.