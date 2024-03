Padovan: «La Juventus era l’anti-Inter, poteva sognare. Ora evapora»

La Juventus stasera giocherà a Napoli nel big match della ventisettesima giornata di Serie A (ore 20.45). Padovan, in studio a Sky Sport 24, evidenzia le difficoltà dei bianconeri crollati a -12 dall’Inter.

IL CROLLO – In vista della partita dei bianconeri a Napoli, Giancarlo Padovan mostra i problemi della prima inseguitrice dell’Inter: «Io dico che la Juventus va lì in un momento difficile. Va lì in un momento in cui ha perso tante certezze, perché era l’anti-Inter e non è riuscita a mantenere questa etichetta. Era una squadra che poteva sognare lo scudetto, ma da cinque giornate è evaporato completamente. È una squadra che – forse – si accontenterebbe del terzo posto e della Coppa Italia, perché è in difficoltà. È una squadra su cui bisogna andare cauti, sia con le previsioni sia coi pronostici. Io dico che la partita rischia di perderla stasera la Juventus, sinceramente. Ma dall’altra parte non ci sarebbe nessun contraccolpo negativo, perché uno dei primi quattro posti vuole. Il primo non più, magari non il secondo, il terzo può andare bene. Deve trovare uno spirito, perché il gioco è quello di Massimiliano Allegri: speculativo, difensivo, rinunciatario spesso però – ripeto sempre a beneficio di tutti – solo lui con una squadra così modesta poteva fare i risultati che ha fatto. Che sono rimarchevoli».