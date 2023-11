Padovan: «Inter ha due squadre! Consapevolezza nasce da due fattori»

L’Inter ha vinto con autorità a Salisburgo, staccando il pass per gli ottavi di Champions League con due turni d’anticipo. Il giornalista Giancarlo Padovan, su Sky Sport 24, analizza il momento dei nerazzurri

FORTE – Questa l’analisi di Padovan: «Inter, riserve in Champions? Segnale di consapevolezza e di forza. Ha due squadre, è la più forte non solo perché esprime un gioco convincente e vincente ma anche perché può alternare i giocatori con grande facilità. La consapevolezza nasce dal fatto che la squadra sa di essere forte in ogni momento e nasce dal fatto che non mancano i gol lì davanti. Potevano mancare quelli di Lukaku, ma non lo fanno, perché Lautaro, Thuram ed i centrocampisti assicurano la presenza in area che deve arrivare, i nerazzurri il gol non lo devono cercare: arriva. Il 3-5-2 dell’Inter è molto offensivo».