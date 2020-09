Padovan: “Inter già adesso superiore alla Juventus. Vidal? Sono curioso”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato delle mosse dell’Inter che domani farà il suo esordio in campionato contro la Fiorentina. Attesa per Arturo Vidal

INTER COMPLETA, VIDAL PROTAGONISTA? – Padovan è molto curioso di vedere Vidal già domani contro la Fiorentina: «Non so se sarà un protagonista, ma mi incuriosisce molto sia il suo rientro che la sua posizione. Eriksen? Contro il Pisa ha giocato bene, ma secondo me qualche minuto Vidal lo gioca. Bisognerà vedere se avrà tempo per fare qualcosa, mostrare dove agirà, ma credo che lo vedremo. Detto tutto questo l’Inter è una squadra completa, se arrivasse Kanté sarebbe ancora più competitiva rispetto a quanto la consideriamo. Per me ha già superato la Juve, ma io sono sempre un po’ radicale, poi le pago perché non sempre le mie parole sono suffragate dalla realtà. Con Kanté la supererebbe di gran lunga, sarebbe una squadra completissima e di qualità in ogni reparto».