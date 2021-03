Padovan: Â«Inter-Atalanta decisiva per il futuro. Vedremo tanti golÂ»

Padovan: «Inter-Atalanta decisiva per il futuro. Vedremo tanti gol»

Condividi questo articolo

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, intervenuto negli studi di “Sky Sport”, ha parlato di Inter-Atalanta, in programma questa sera. Secondo il giornalista la gara sarà decisiva per la corsa scudetto

DECISIVO – Inter-Atalanta è in programma questa sera. Giancarlo Padovan analizza i possibili risvolti del match: «Inter-Atalanta? La più forte contro la più bella. I due migliori attacchi del campionato, vedremo tanti gol. Il risultato sarà decisivo per il futuro delle squadre. Vidal? Interpretazione giusta, è una partita di intensità e corsa. Io penso che il cileno incarni meglio rispetto ad Eriksen la prestazione che Conte si immagina. Lautaro Martinez o Sanchez? Io sono sempre per i titolari. L’argentino è stato fuori per turnover, per fortuna dell’Inter Sanchez ha fatto bene. Ma io farei giocare Lukaku e Lautaro Martinez».