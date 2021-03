Croazia, Brozovic e Perisic tra i convocati dal CT per i prossimi tre match

La Croazia, attraverso i suoi canali social, ha comunicato i convocati per la nazionale che disputeranno le partite di qualificazione a Qatar 2022 contro la Slovenia, Cipro e Malta. Presenti i due giocatori dell’Inter Perisic e Brozovic

CONVOCATi – Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic, calciatori dell’Inter, figurano all’interno dell’elenco dei convocati del CT della Croazia, Zlatko Dalic, per le prossime 3 partite della propria Nazionale. Si tratta degli incontri contro la Slovenia, Cipro e Malta. In questa lista figura anche gli ex calciatori dell’Inter Sime Vrsaljko e Mateo Kovacic. A seguire l’elenco completo delle convocazioni per i prossimi l’impegni della Nazionale croata.