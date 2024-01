Padovan: «Fiorentina-Inter partita aperta, ma dico chi è la favorita»

Giancarlo Padovan ha parlato in vista di Fiorentina-Inter, partita valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A.

FIORENTINA-INTER – Queste le parole di Giancarlo Padovan su Sky Sport 24 riguardo l’Inter, stasera in campo in casa della Fiorentina. «Da -4 virtuali, si può trovare a +4 virtuali perché, se stasera sorpassa la Juve, poi ha 3 punti teoricamente possibili con l’Atalanta. Ripeto: da -4 a +4. Quanto peseranno le squalifiche di Calhanoglu e di Barella? Però Frattesi insomma… Asllani è un po’ il punto interrogativo questa sera? Ha giocato meno e ha giocato in maniera meno convincente di Frattesi. Quindi è un po’ un punto interrogativo, però le assenze ce le ha anche la Fiorentina, manca Biraghi che per la Fiorentina è un giocatore molto importante. Ritrova Nico Gonzalez, ma dopo un po’ di assenze non è detto che sia pronto o in forma. Insomma io credo che la partita sia aperta a qualsiasi risultato, però se mi chiedi chi è la favorita dico ancora l’Inter».