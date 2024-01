Stendardo: «In vista di Inter-Juventus Allegri ha commesso un errore»

Sette giorni a Inter-Juventus ma il derby d’Italia per Allegri è già iniziato, avendo giocato ieri contro l’Empoli pareggiando 1-1. E l’ex difensore bianconero Stendardo bacchetta il tecnico, che secondo lui avrebbe sottovalutato la sfida dell’Allianz Stadium.

LA SCELTA – In un suo intervento a Rai Sport, l’ex difensore Guglielmo Stendardo indica come Massimiliano Allegri abbia guardato a Inter-Juventus con troppo anticipo: «Io penso che gli allenatori a volte commettano l’errore, inconsciamente, di pensare già a quella che potrebbe essere la partita successiva. La Juventus ha avuto un approccio diverso rispetto alle gare precedenti, perché Arkadiusz Milik è stato ingenuo nell’occasione dell’espulsione ma la squadra non è partita come in altre circostanze. Era superiore all’Empoli, che poteva approfittarne in diverse situazioni e andare in vantaggio. È un’occasione sprecata, perché con due punti in più andava a giocarsi il derby d’Italia sicuramente con un’altra condizione psicologica. Ma tutte le partite sono da giocare, anche con l’Empoli non era semplice e il campo ha dato un verdetto diverso da quello che ci aspettavamo».