Padovan: «Conte migliore al mondo senza coppe, non si arrabbi. Inter sicura»

Condividi questo articolo

Giancarlo Padovan

Padovan elogia Conte, ritenendolo in grado di portare l’Inter a vincere la Serie A non avendo più coppe. Il giornalista, nel corso di “Sky Saturday Night”, ha anche analizzato la situazione di classifica dopo il pareggio della Juventus a Verona (vedi articolo).

DA CHIUDERE – Giancarlo Padovan vede un’Inter ormai con la formazione tipo: «È il vantaggio di non avere le coppe, di non avere disturbi. È anche la fortuna, gli auguro di averla ancora all’Inter, di non avere infortunati o positivi al COVID-19, che è un elemento che può sempre creare del disturbo. Achraf Hakimi ha la squalifica, ma è quella la squadra: Matteo Darmian ha dimostrato di essere all’altezza. L’Inter, se domani va a +10, per me il campionato l’ha chiuso. A +10 dalla Juventus, a +7 dal Milan se perde (domani con la Roma, ndr). In ogni caso vedo una squadra con certezze: i due davanti che segnano, i tre dietro che non prendono gol. Ha sicurezza. Conte non deve arrabbiarsi se qualcuno, come me, dice che è il migliore al mondo senza le coppe. Ha vinto quando le coppe non c’erano o facendo poca strada nelle coppe: è un allenatore tarato sul lungo termine. Non dico sia imbattibile, però è un allenatore affidabilissimo e vincente».