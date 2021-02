Chiesa, messaggio all’Inter: «Scudetto? La Juventus dà battaglia a tutte»

NAPLES, ITALY – FEBRUARY 13: Federico Chiesa of Juventus battles for possession with Lorenzo Insigne of S.S.C. Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Juventus at Stadio Diego Armando Maradona on February 13, 2021 in Naples, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Chiesa ha servito a Cristiano Ronaldo l’assist per il momentaneo 0-1 di Verona-Juventus, poi finita 1-1 (vedi articolo). Il giocatore bianconero, intervistato da DAZN, si è riferito al distacco dall’Inter (sette punti con lo stesso numero di partite) rifiutando di abdicare nella corsa al titolo.

MANCATA VITTORIA – La Juventus non va oltre l’1-1 col Verona. Per Federico Chiesa, autore dell’assist, la corsa all’Inter è ancora aperta: «Abbiamo giocatori importanti che non sono al meglio e devono recuperare. Però siamo la Juventus, questo non ci deve creare un alibi. Dobbiamo pensare alla partita di martedì e vincere per il campionato, perché ancora noi ci crediamo. Siamo la Juventus, dobbiamo assolutamente vincere: non è maturità, sono proprio i piccoli dettagli. La gente che entra in campo ha tutte le qualità e caratteristiche per essere giocatore da Juve, sono proprio i piccoli particolari che quest’anno stanno mancando. Però io, come tutta la squadra, crediamo ancora allo scudetto e fino alla fine daremo battaglia a qualsiasi squadra».