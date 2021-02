De Grandis: «L’Inter stava vendendo Skriniar, per me...

De Grandis: «L’Inter stava vendendo Skriniar, per me bestemmia! Diga»

De Grandis celebra Skriniar, uno dei simboli di questo periodo dell’Inter. Il giornalista, durante “Sky Saturday Night”, ha segnalato come sarebbe stato un grosso peccato privarsi del difensore slovacco, che a settembre aveva ricevuto una proposta dal Tottenham.

LE CERTEZZE – Stefano De Grandis trova un’Inter solida: «Il fatto è questo. Mentre all’inizio Antonio Conte cambiava molto ora, facendo una partita a settimana, può far giocare sempre la stessa formazione. Alcuni dubbi che in precedenza ha avuto Conte sono stati accantonati. Io ricordo che a un certo punto l’Inter stava per vendere Milan Skriniar, e mi sembrava una bestemmia. Poi Skriniar ha imparato a giocare a tre da difensore di destra, è sempre uno dei migliori e ha fatto qualche gol. È una diga assieme a Stefan de Vrij fantastica, e Alessandro Bastoni usa bene il sinistro. Si è discusso molto sul fatto che il ruolo di Ivan Perisic sia ala offensiva: sono d’accordo su questo. Al Bayern Monaco da ala offensiva ha vinto la Champions League, ma è uno che partendo da dietro sa saltare l’uomo e dare superiorità numerica. Questa formazione che stiamo apprezzando può giocare tutte le settimane: lo zoccolo duro resta lo stesso».