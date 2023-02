Orsolini, lo scopritore: «Da piccolo tifava Inter! Lo vedrei bene in una big»

Riccardo Orsolini ha segnato all’Inter domenica risultando decisivo al Dall’Ara per la vittoria del Bologna. Dell’attaccante ne parla Remo Orsini, suo scopritore. Le sue parole a Sportitalia.com

TIFOSO NERAZZURRO − Lo scopritore di Orsolini, Orsini, così dopo il gol all’Inter: «Non l’ho visto dispiaciuto ieri anche se ha segnato alla squadra per cui tifava da piccolo, l’Inter. Non ne sono sorpreso del momento. Quando Riccardo sente la fiducia dell’allenatore rende al meglio. Perché sul suo talento penso che nessuno possa avere dei dubbi. Già dal primo momento si vedeva in modo lampante».

SALTO − Le parole di Orsini su un possibile passaggio di Orsolini in una big: «Ce lo vedrei ad una grande. Al Milan, all’Inter, alla Juventus, non so cosa potrebbe fare, davvero. Quando andò all’Atalanta, ancora non era maturo. Oggi sarebbe sarebbe pronto per giocare. Grazie ai tecnici che ha incontrato si è completato».