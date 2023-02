VIDEO – Cremonese-Roma 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Cremonese-Roma, posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.



LA PRIMA VOLTA – Cremonese-Roma 2-1 nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. La Cremonese trova una vittoria che nel massimo campionato gli mancava addirittura dal 31 marzo 1996, 1-2 a Padova con doppietta di Matjaz Florijancic. La Roma è sorpresa al 17′, con sponda di Emanuele Valeri per il gran tiro al volo dal limite di Frank Tsadjout. Secondo gol consecutivo per l’attaccante, dopo quello di otto giorni fa nel 2-2 col Torino. Appena iniziata la ripresa espulso José Mourinho, che nel dopogara ha pesantemente accusato il quarto ufficiale Marco Serra (vedi articolo). La Roma non tira in porta fino al 71′, quando Gianluca Mancini lancia dalle retrovie trovando solissimo Leonardo Spinazzola centralmente per lo stop e il facile piazzato dell’1-1. Su assist di Daniel Ciofani liberato David Okereke toccato da Rui Patricio mentre calcia, l’arbitro dà calcio di rigore. A tirare è Ciofani, Rui Patricio indovina l’angolo ma non basta: 2-1 all’83’. Roma di nuovo battuta dalla Cremonese dopo la Coppa Italia, grigiorossi non più ultimi.

Video con gli highlights di Cremonese-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.