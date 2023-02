Bellinazzo: «Sala non voleva fare lo stadio, Inter e Milan guardino intorno»

La situazione di San Siro ha dell’incredibile, Inter e Milan si stanno guardando ormai intorno. Marco Bellinazzo ha espresso la sua opinione sul caso di Milano in diretta dagli studi di Sportitalia.

PAZIENZA FINITA – Il giornalista Marco Bellinazzo ha detto la sua sul nuovo stadio a Milano: «Sala non ha mai dimostrato di voler fare lo stadio, ha fatto melina per tre anni e mi stupisce che ora si sorprenda dell’indifferenza dei due club, che sono in gravi difficoltà economiche per competere con le grandi società europee. Inter e Milan hanno fatto di tutto per far capire che c’era bisogno di un nuovo stadio, più redditizio, hanno accolto tutte le modifiche dei piani presentati dal Comune. Ci si è presentati al dibattito pubblico servito solo per altre pressioni ai club. Giustamente, con grande ritardo, ora si guardano intorno e fanno bene. Non si può rimanere così per una politica che non sa decidere. L’azienda presenta un progetto, in cui gli investimenti sono di tasca propria, circa 1.2 miliardi, e Sala ha rifiutato per un quartiere che andava rigenerato. San Siro costa 10 milioni all’anno. Bisognava ragionare prima e dare una risposta, prendere una decisione».