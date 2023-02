Prima Pagina IN Edicola: Inter, Inzaghi alle strette. Nessuno vuole San Siro

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, Inzaghi è alle strette. Simone a confronto con il club dopo il KO di Bologna. Nessun rischio immediato. Sarà decisivo il piazzamento finale in campionato.

TUTTOSPORT

Nessuno vuole più San Siro. Lo scenario peggiore per il Comune: La Maura l’idea Milan, l’Inter a San Donato?