Orsi: «Skriniar? Inter in crisi ma lo fa arrivare in scadenza, chance persa!»

Orsi ha parlato di Skriniar e della gestione fatta dall’Inter su questo giocatore. Probabilmente andrà via in scadenza a meno di un’offerta congrua del PSG

PERSA UN’OPPORTUNITÀ − Il parere di Nando Orsi a Radio Radio sullo slovacco: «Da capitano dell’Inter va al PSG per vincere la Champions League spero. Tutte queste follie non le farei. L’unico difensore buono che ha preso il PSG è stato Marquinhos, che è veramente forte. Altri un po’ discutibili. Skriniar? Situazione arrivata alla fine, l’Inter perde una grande opportunità. Perché far arrivare questi giocatori in scadenza nonostante la crisi che hanno. È una gestione da dirigenti che non fanno gli interessi della società. Ovvio che i soldi non entrano, i grandi giocatori in Italia vanno mandati via a zero».