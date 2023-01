Skriniar, nessun rilancio dal PSG: l’Inter considera chiuso il mercato! − Sky

Nessun rilancio al momento del PSG e con molta probabilità Skriniar rimarrà all’Inter fino alla fine della stagione. Il mercato dell’Inter, si riferisce da Sky Sport, è da considerarsi chiuso

CHIUSO − In collegamento dall’Hotel Sheraton di Milano, Alessandro Sugoni ha dato aggiornamenti su Skriniar: «Il mercato, l’Inter lo considera chiuso così, non è arrivato un rilancio dalla Francia nonostante i giornali francesi avessero preannunciato un’offerta da 15 milioni più bonus del PSG. Mancano i presupposti ormai a pochissime ore dalla fine del mercato. La sensazione dunque è che Skriniar rimarrà fino alla fine della stagione per poi trasferirsi a Parigi dal 1°luglio. A meno di clamorose sorprese, il mercato è dunque chiuso per i nerazzurri».