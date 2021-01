Orsi: “Sanchez? Otto rigori sbagliati su dodici significa una cosa. Lukaku…”

Condividi questo articolo

Fernando Orsi

L’ex portiere Fernando Orsi, con un passato da assistente di Mancini all’Inter, ha parlato durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport del rigore sbagliato da Sanchez in Sampdoria-Inter. Secondo lui, a prescindere dall’assenza di Lukaku, i numeri del cileno dovrebbero far rifletter sulla scelta del vice-rigorista.

ERRORE – Fernando Orsi vede Romeu Lukaku imprescindibile fino a un certo punto: «È stata la prima vera partita che è mancato, e l’Inter ha perso. Però mi sembra riduttivo pensare che se manca Lukaku l’Inter perda. Si appoggia molto su di lui, ed è in fiducia, ma se c’era in campo il rigore non lo sbagliava. L’errore di Alexis Sanchez? Molte volte l’allenatore ti vuole dare fidicua. Soprattutto Sanchez non è uno che gioca sempre, c’è quest’occasione importante e ti dà autostima. Se tu sbagli vai sul dischetto pensandoci, soprattutto se sono otto su dodici vuol dire che non sei troppo sicuro. questa è una cosa che si dovrebbe sapere: in sede di decisione, di chi tira un rigore, vai a vedere qual è lo score».