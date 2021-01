Eriksen via dall’Inter? Una data per l’eventuale operazione in uscita – SI

Eriksen è in uscita dall’Inter, ma per ora non ci sono i margini per trovare un accordo. Sul centrocampista danese si è espresso Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, spiegando come e quando si può concretizzare la cessione.

USCITA IN DUBBIO – Christian Eriksen resta ai margini dell’Inter, nonostante i venti minuti più recupero contro la Sampdoria. Tuttavia, sul danese, bisogna aspettare per un’eventuale cessione. Alfredo Pedullà spiega la situazione legata al mercato: «La quarta punta? Olivier Giroud sarebbe buono, ma il Chelsea che ha speso duecento milioni e ha Kai Havertz che non si è ambientato eccetera ti chiede quattro o cinque milioni per liberarlo. Io penso che Andrea Pinamonti non andrà all’estero. Più facile al Benevento, ma non adesso (vedi articolo). Dipenderà molto da Eriksen, da Gervinho che vuole andare via da Parma a determinate condizioni. Se devi prendere tanto per prendere perché devi prendere? Non c’è offerta per Eriksen, ma è anche abbastanza comprensibile questo. Le voci sul Tottenham non hanno modo di esistere, bisogna aspettare almeno il 20. Una cosa concreta l’Inter per Eriksen non ce l’ha».