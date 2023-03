Ordine: «Pioli via? A differenza di altri non si lamenta degli arbitri!»

Franco Ordine in un suo intervento telefonico a Tutti Convocati ha parlato del possibile ritorno di Antonio Conte in Serie A e del futuro di Stefano Pioli, facendo riferimento a Simone Inzaghi.

LA DIFFERENZA – Il giornalista tifoso del Milan, Franco Ordine, difende Stefano Pioli e tira una frecciatina al tecnico dell’Inter: «Io non ho apprezzato l’intervento di Conte contro lo storico rendimento del Tottenham in questi anni con il nuovo proprietario. Conte è rimasto molto colpito di Ventrone e di Vialli, è una cosa che gli ha prodotto un grande senso di colpa per il fatto che lui è fuori da casa perché moglie e figlia sono rimaste a Torino. Il problema di fondo non è la questione dei soldi e dei giocatori perché l’anno scorso ha portato la squadra in Champions League. Dove lo trovi un altro allenatore come Pioli che condivido totalmente il progetto del Milan e che dopo la partita contro l’Udinese ammette le colpe mentre un altro parla solo di un errore in partita?».