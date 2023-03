Nesti: «Darmian? Suo miglior momento! Credo nella buona fede degli arbitri!»

Nesti commenta l’ottimo periodo di Darmian con l’Inter e la sua convocazione in Nazionale. Il giornalista, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, si dice fiducioso della condotta degli arbitri nonostante gli ultimi episodi dubbi nel derby d’Italia.

JOLLY – Carlo Nesti si dice felice per l’ottimo periodo che Matteo Darmian sta vivendo all’Inter e non solo. Il giornalista, nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, parla anche degli arbitraggi: «Darmian? Io l’ho sempre difeso, anche nei tempi più oscuri quando, dopo l’eliminazione ai Mondiali nella partita contro la Svezia, Darmian non era stato più chiamato in Nazionale. Pur rendendomi conto che nel Manchester United non giocava da titolare e che stessa attraversando un periodo di oscurantismo. Questa convocazione con l’Italia è stra-meritata perché ha una continuità di rendimento eccezionale. Darmian è un jolly, può giocare sia come difensore centrale e intermedio sia come esterno. E, inoltre, sono molto contento che Roberto Mancini non tenga d’occhio solo i giovanissimi ma anche i giocatori più anziani che dimostrano di essere tornati ai massimi livelli. Questo per Darmian è il miglior momento della carriera. Il pensiero sulla condotta degli arbitri dopo gli ultimi fatti? Io continuo a credere, e voglio farlo fino in fondo, alla buona fede degli arbitri. Altrimenti avrei smesso di fare questo mestiere da tanti anni. Non ho mai negato che ci sia una sudditanza di carattere psicologico. Non nei riguardi della Juventus ma della squadra che in quel momento è quella più forte del campionato. Questo sì, però io credo alla loro buona fede».