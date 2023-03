Pieri: «Rabiot suggestione, ma fallo di mano in Inter-Juventus è un altro!»

Tiziano Pieri, ex arbitro italiano in collegamento con il programma “BepiTV_1” su Twitch, ha commentato l’episodio in Inter-Juventus parlando non del tocco di Adrien Rabiot ma un altro.

TOCCO DI MANO – Tiziano Pieri commenta così l’episodio in Inter-Juventus sui casi dubbi: «Rabiot muove il braccio e fa pensare a tutti di aver toccato il pallone con il braccio, non c’è certezza, è più una suggestione. L’azione prosegue, ma l’unico episodio che secondo me andava rivisto con più attenzione è di Vlahovic che stoppando la palla di petto, si aiuta con il braccio. Quel contatto è punibile e Barella da dietro ha protestato subito. Quella doveva essere la revisione che ci stava. Perché non ammettere l’errore? Il VAR ha un protocollo e tutte queste lenti, può anche essere scappato questo controllo. L’AIA dovrebbe farsi aiutare da qualcuno a livello di comunicazione. Se fai trasparire e umiltà, credo che a volte si sbagli a fare uscire una comunicazione che poi viene strumentalizzata. In piena trasparenza bisognerà arrivare a parlare con tranquillità degli episodi. Sono anche favorevole a farli parlare in campo. Una cosa che non mi è piaciuto di Chiffi è che anziché parlare con Barella, ha fatto una cosa sbagliata mimando il segno del fischietto come per dire: “arbitra tu”».