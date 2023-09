Ordine: «Crisi Inter? Da ricovero immediato! Inzaghi scelta giusta»

Ordine nel corso di “Tutti Convocati” in diretta su Radio24 ha commentato le critiche rivolte all’Inter di Simone Inzaghi dopo la sconfitta con il Sassuolo.

CRITICHE INGIUSTE – Francesco Ordine non è d’accordo con le critiche rivolte ai nerazzurri: «Crisi Inter? Io trovo obiettivamente questo tipo di narrazione da ricovero immediato. Tutti sono contro Simone Inzaghi per le scelte di formazione, ma non poteva fare altrimenti. Tra Empoli, Sassuolo e Salerno in sei giorni, qual era la partita da affrontare con i titolarissimi? La verità è una sola ed è meno banale e scientifica: dopo il primo tempo la squadra vinceva 1-0, negli spogliatoi hanno staccato la spina e nel secondo tempo c’è stato un calo evidente di attenzione. Non può essere un calo fisico per un motivo semplicissimo, perché da una settimana all’altra non può peggiorare così».