ESCLUSIVA IN − Vanni: «Inter stanca col Sassuolo. Zhang? Dal 2020 risulta…»

Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha parlato a Inter-News.it. Il collega ha espresso la sua opinione riguardo la prima sconfitta stagionale dell’Inter, quella contro il Sassuolo. Infine, anche qualche disamina sul futuro societario del club e sulle intenzioni del presidente Steven Zhang.

Prima sconfitta stagionale dell’Inter (1-2 vs Sassuolo), anche un po’ rocambolesca dopo il vantaggio iniziale. Vanni, che spiegazione ti sei dato?

Alcuni giocatori sono apparsi stanchi, sicuramente Lautaro Martinez e Marcus Thuram, anche Federico Dimarco e in parte Hakan Calhanoglu. Giocando ogni tre giorni evidentemente qualcosa si paga. Qualche sintomo di stanchezza si era vista a San Sebastian in Champions League e un po’ anche ad Empoli. Ieri, dopo una partenza molto buona e forte, l’Inter è calata come ritmo.

Vanni, l’attacco può essere un problema, vista la mancanza di poche alternative?

La coppia titolare è fortissima, Lautaro Martinez-Thuram è una delle sorprese più belle in generale. Simone Inzaghi potrebbe anche adattare Davy Klaassen a seconda punta, all’occorrenza ci sarebbe anche Henrikh Mkhitaryan e infine questo Amadou Sarr della Primavera, molto promettente. Sarebbe stato positivo avere in condizione Marko Arnautovic, anche se le riserve sono comunque valide. E poi c’è Alexis Sanchez. Ieri erano molto chiusi gli spazi, il Sassuolo era organizzatissimo, non è riuscito a fare tanto.

Che ne pensi del minutaggio assegnato a Davide Frattesi in questo inizio di stagione? Troppo poco, merita maggior spazio?

Frattesi sta giocando parecchio, rispetto al suo solito Inzaghi ha anticipato i cambi. È un tema di abbondanza, a centrocampo l’Inter ha tanti giocatori forti. Lui fa anche la differenza a partita in corso. La rotazione dei centrocampisti la sta facendo bene Inzaghi. I giocatori li vede tutti i giorni, lui conosce le loro caratteristiche e la loro forma. La logica delle rotazioni è molto più complessa di quanti si pensi.

Vanni, già è antivigilia di Salerno. L’Inter incontrerà prima la Salernitana e poi il Benfica, martedì sera, in Champions League. Che importanza avranno?

La gara più importante la ritengo il Derby vinto 5-1 perché il Milan è una concorrente per lo Scudetto e poi è pur sempre un derby, ma le prossime due partite sono due opportunità per l’Inter. La Salernitana è in crisi e il Benfica ha iniziato male in Champions League, battuto in casa dal Salisburgo. L’Inter ha due partite sulla carta aggredibili, la squadra può subito riprendersi dai ceffoni presi dal Sassuolo.

Inter, tema società: che futuro Zhang?

Vanni, che puoi dirci sulle voci di una cessione dell’Inter? Secondo te Steven Zhang, in vista della fatidica data di maggio 2024 (restituzione prestito Oaktree), cosà farà? Manterrà il club o cederà?

Dipende tutto dalle condizioni a cui verrà proposto un nuovo credito all’Inter, oggi i tassi sono abbastanza elevati. Indebitarsi diventa più costoso rispetto ad alcuni anni fa. Decide la proprietà se mettere ancora tanti soldi per l’Inter o disfarsene ad un prezzo giusto. Lui ama molto l’Inter ed è palese, fosse per lui lo farebbe a vita il mestiere di presidente del club nerazzurro.

Investcorp è l’unico acquirente per Zhang o c’è anche dell’altro?

Sono tanti anni che ci sono due advisor come Goldman Sachs e Raine Group alla ricerca di nuovi acquirenti. Dimostranze di interesse ce ne sono state tante, ma a quanto risulta, dal dicembre del 2020, nessuno ha mai realizzato una due diligence, passaggio necessario per acquisire una società. Nessuno è andato a vedere davvero i conti dell’Inter.

Ancora Serie A, le rivali dell’Inter

Vanni, oltre al Milan, qual è l’altra vera grande rivale dell’Inter?

Più Juventus che Napoli, perché avrà un vantaggio enorme del non avere le coppe. Soprattutto quando le coppe europee entreranno nel vivo, con le fasi ad eliminazione diretta, la Juventus potrà veramente dire la sua sulla corsa. Napoli dietro e lo sarebbe stato anche se ci fosse stato Luciano Spalletti al posto di Rudi Garcia, difficile ripetere quanto fatto l’anno scorso, anche visti i problemi di Victor Osimhen. La Roma può lottare per il quarto posto, il solo Romelu Lukaku non può bastare per lo Scudetto. Ha carenze a centrocampo e in difesa. L’Atalanta non è una sorpresa, lavorano bene da ormai 10 anni. Funziona il modello, l’allenatore, sanno fare calcio.

