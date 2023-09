Brambati ritorna: «Inter è inferiore. Inzaghi prende tanto, risolva!»

Il giorno dopo di Inter-Sassuolo è il peggiore della stagione alla prima sconfitta. Massimo Brambati ritratta tutto ciò che è stato detto nelle ultime settimane su TMW Radio.

GIORNO DOPO – Brambati torna alle critiche: «Con Berardi aveva ragione Allegri quando lo voleva al posto di Di Maria. Diamo a Brambati quel che è di Brambati: mi dicevate che l’Inter vinceva il campionato come il Napoli. Io vi ho detto di fare attenzione, perché quando iniziano le coppe squadre come Torino o Sassuolo diventano difficili da affrontare. Giochi martedì, la domenica, il mercoledì, la lingua per terra ce l’hai. C’è anche chi non è abituato, come Frattesi o lo stesso Thuram. Inzaghi deve risolvere il problema cambi, prende 4.5 milioni di euro all’anno. L’Inter è inferiore. Mancano Dzeko, Lukaku, la dinamicità di Brozovic. Tutti si sono dimenticati poi di Skriniar, che ha vinto lo Scudetto qualche anno fa. Alla lunga qualcosa lo perdi per strada senza questi 4 top. Acerbi non è Skriniar soprattutto per l’età».