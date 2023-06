Onana cuore d’oro: 3 giorni in Camerun per la sua fondazione − TS

Onana ha approfittato dei giorni di riposo concessi dall’Inter per volare in Camerun dai suoi cari e per stare vicino alla sua fondazione che protegge e cura i bambini del suo Paese

CUORE D’ORO − Tra Onana e la sua Terra, il Camerun, un legame inscindibile. Il portiere dell’Inter ha approfittato dei 3 giorni di riposo dati dal club per tornare in patria. Qui ha visto i suoi cari, ma soprattutto è stato vicino alla sua fondazione, non facendo mancare il grandissimo impegno per il sociale. L’André Onana Foundation, in collaborazione con una Ong spagnola, “Cirujanos en Accion” (Chirurghi in azione), dal 2016 si occupa di prendersi cura dei bambini del Camerun con dottori specializzati su ernie addominali, circoncisioni, testicoli ritratti, ustioni, tumori esterni e problematiche legato all’ambito dell’urologia. Non solo, la fondazione ha anche l’obiettivo di aiutare i bambini meno fortunati, come orfani e ciechi.

Fonte: Tuttosport − Simone Togna