Inter, valutazioni in difesa: possibile restyling tra le seconde linee – TS

TuttoSport riporta come l’Inter dovrà fare delle scelte quest’estate per quanto riguarda il reparto difensivo. Il club nerazzurro ha ancora diversi nodi da sciogliere

SCELTE – Come riportato da TuttoSport, l’Inter dovrà fare diverse scelte per quanto riguarda il reparto difensivo, soprattutto tra le seconde linee. De Vrij e D’Ambrosio sono in scadenza come Skriniar: all’olandese l’Inter ha fatto una proposta, ma il giocatore non ha sciolto le riserve; su D’Ambrosio le valutazioni saranno fatte a stagione conclusa. Se entrambi andassero via, l’Inter si ritroverebbe nella situazione di dover trovare alternative ai titolari. Una soluzione interna poteva essere il ritorno dal prestito alla Salernitana di Pirola, ma il club campano lo riscatterà per 5 milioni.Per questo la dirigenza sta seguendo diverse piste. La prima porta a un parametro zero: Nacho del Real Madrid. Centrale, ma anche terzino, il 33enne non rinnoverà. L’altro obiettivo, già cercato a gennaio, è Pavard, in uscita dal Bayern Monaco. Il suo contratto scade nel 2024 e i tedeschi difficilmente potranno chiedere più di 20 milioni. L’Inter vorrebbe abbassare la valutazione, anche perché il francese ha richieste alte d’ingaggio (oggi percepisce 5 milioni). Fra gli obiettivi, da non dimenticare il grande sogno, Scalvini dell’Atalanta, la cui quotazione rischia però di essere fuori mercato.

Fonte: TuttoSport – F.M