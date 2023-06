La Juventus patteggia ma non è colpevole. Inter tirata in ballo! − TS

La Juventus ha deciso di patteggiare per il secondo filone dell’inchiesta sportiva che pendeva su di essa. Ovvero quello sulla manovra stipendi. E l’Inter viene tirata in ballo

PATTEGGIAMENTO − Tuttosport, nella sua edizione odierna, è ritornata sul patteggiamento della Juventus. I bianconeri, si legge, nonostante abbiano patteggiato in seno al secondo filone dell’inchiesta sportiva pendente sul club – ovvero quello sulla manovra stipendi e annessi rapporti con gli agenti e partnership sospette con altri club – non sarebbero colpevoli. A ribadirlo anche la stessa società. La sanzione è stata solamente un’ammenda di 718 mila euro. A tal proposito, sempre secondo Tuttosport, il caso della Juventus non può essere paragonabile a quello del Chievo, che nel febbraio 2019, per le stesse colpe subì una penalità di 3 punti, costretto a pagare una multa di 200 mila euro per poi essere radiato nel 2021 per inadempienze tributarie. Il quotidiano, infine, cita anche Inter e Milan che nel 2008 decisero di patteggiare dopo l’accusa di falso in bilancio mediante l’uso di plusvalenze fittizie propedeutico all’ammissione ai campionati 2004-05 e 2005-06. Alle società ammenda e multa di 90 mila euro ciascuna.

Fonte: Tuttosport − Fabio Riva