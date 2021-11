Onana, ancora: «Fantastico tornare! Non è stato facile per me, sono felice»

Onana dopo aver di fatto annunciato il suo addio all’Ajax (vedi articolo), intervistato al termine della partita di UEFA Champions League contro il Besiktas ha parlato del suo ritorno in campo dopo la squalifica. Ecco le sue parole riportate da De Telegraaf.

RITORNO – Onana parla nello specifico del suo ritorno dopo la squalifica: «Era diverso rispetto le altre volte. Sono stato fuori per tanto tempo. Ora è fantastico essere di nuovo in porta con questa squadra. Sul pullman verso lo stadio ho sentito quanto fosse speciale. Non era facile per me stasera dopo tutto questo tempo, ma sono felice di poter tornare a giocare a questi livelli. Ho avuto un periodo brutto, ma imparo da questo e cerco di tirarne fuori il lato positivo».

Fonte: telegraaf.nl