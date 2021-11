Onana annuncia l’addio: «Ho dato tutto! Chiudo un capitolo e vado avanti»

Onana dopo aver scontato la squalifica è tornato subito a giocare, titolare con l’Ajax nonostante il mancato rinnovo. Il portiere al termine della partita vinta contro il Besiktas in UEFA Champions League ha parlato del suo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni su Rtl Nieuws

L’ANNUNCIO – Onana è tornato a giocare, subito da titolare, queste le sue parole riguardo il suo futuro: «Tifosi dell’Ajax arrabbiati per il mio mancato prolungamento? Li capisco. Se apri una porta, un giorno devi chiuderla. Forse è arrivato il momento per me di andarmene. Ho fatto del mio meglio per questo club, ho fatto di tutto. Abbiamo ottenuto molto. E quando guardo le foto dell’Europa League penso che sono l’unico rimasto di quella squadra. È bello ricominciare e andare avanti, sono felice di essere qui, ma devo dire che non è stato facile. Voglio chiudere questo capitolo e andare avanti, vedremo cosa succede».

Fonte: rtlnieuws.nl