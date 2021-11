Inter, Perisic e Dzeko decisivi. Lautaro Martinez sprecone: le pagelle – CdS

Inter agli ottavi di finale di UEFA Champions League, e il primo grande merito va a Simone Inzaghi. Perisic e Dzeko hanno fatto il resto. Unica insufficienza riguarda Lautaro Martinez, a secco dopo otto gare europee. Di seguito le pagelle del Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Inter finalmente agli ottavi di finale di Champions League, Simone Inzaghi riesce dove Spalletti e Conte hanno fallito e lo fa con il bel gioco. Il primo grande voto se lo aggiudica il condottiero nerazzurro con un 8 pieno. A seguire Ivan Perisic, il migliore in campo secondo il quotidiano romano: mostruoso e decisivo. A sinistra sprinta, crossa e dribbla. Edin Dzeko, invece, è decisivo con due reti che valgono la qualificazione. Già a quota 10 gol in questa stagione. Bene tutta la difesa: 6,5 per tutti. A Ranocchia tocca ancora una volta il cliente più scomodo, Fernando. Vice de Vrij da applausi! Darmian spinge ancora, altra prova di spessore: 7 come Brozovic e Calhanoglu. Unica “insufficienza” riguarda Lautaro Martinez: ottava partita di fila in Champions League senza reti. Un gol annullato e un paio se li mangia lui: voto 5,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti