Nuovo stadio, l’Inter ha piano B: Rozzano! Scatto Milan. Ma c’è un ostacolo – TS

Il Milan ha incontrato la politica milanese (e non solo) per mostrare la volontà della proprietà rossonera sul tema stadio, anche se con un ostacolo ancora da superare. L’Inter, secondo Tuttosport, continua a preferire l’opzione stadio in comune, ma ha anche un piano B: Rozzano.

OSTACOLO MILAN – Gerry Cardinale entra personalmente nella partita del nuovo stadio, ribadendo la volontà del Milan di continuare in maniera autonoma. Un blitz ieri nel tardo pomeriggio, dopo aver incontrato Giuseppe Sala e Attilio Fontana per mostrare alla politica cittadina l’effettiva volontà della proprietà rossonera sul tema stadio. Il Milan ora avrà tre settimane di tempo per definire l’acquisto dell’area dell’ippodromo. Snaitech, proprietaria de La Maura, conferma di aver sottoscritto un preliminare di cessione all’immobiliare “FCMA” e precisa che “l’accordo prevede esplicitamente l’obbligo a tutelare le attività di allenamento e di svolgimento delle corse ippiche”. Di fatto un ostacolo che potrebbe limitare l’utilizzo dell’area dove il Milan vorrebbe creare il nuovo impianto.

VOLONTÀ INTER – La società nerazzurra continua a preferire la creazione del nuovo stadio in condivisione con il Milan a fianco dell’attuale San Siro. Nelle ultime ore è emerso un nuovo dettaglio riguardo la zona oggetto di trattativa da parte dell’Inter: sarebbe un’area a Rozzano alle porte di Milano in direzione sud.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi