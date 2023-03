Djimsiti: «Atalanta da Europa, io ci credo! Napoli a parte campionato livellato»

Berat Djimsiti, in una lunga intervista rilasciata questa mattina al collega Fabio Gennari su Tuttosport, ha parlato del momento generale dell’Atalanta e in particolare della corsa per un posto in UEFA Champions League.

LOTTA PER L’EUROPA – Berat Djimsiti è fiducioso riguardo la lotta per uno dei tre posti disponibili per la UEFA Champions League, considerando la forza e il campionato del Napoli e la corsa con Inter, Milan, Roma, Lazio e non solo: «Non sono preoccupato per il momento dell’Atalanta. Il campionato quest’anno è molto difficile e a parte il Napoli ci sono tante partite equilibrate, con sorprese come l’ultima che vince contro chi lotta ai vertici. Sono fiducioso, abbiamo vissuto altre volte periodi come questo e dobbiamo solo pensare a lavorare forte. L’Atalanta vale un posto in Europa. Lo abbiamo visto in alcuni momenti della stagione, altre volte meno ma la qualità c’è e dobbiamo solo pensare a finire bene, dando tutto. Ci è mancata la continuità, dobbiamo trovarla e cambiare un po’ la tendenza».

Fonte: Tuttosport – Fabio Gennari