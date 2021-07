Nunziatini: «L’Inter non si può rifiutare. Voglio fare bene con Primavera»

Nunziatini, neo-acquisto giocatore dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista a Inter TV in cui ha parlato della sua firma in nerazzurro (vedi articolo). Il centrocampista ha risposto a tutta una serie di domande relative anche alla sua carriera e posizione in campo.

EMOZIONE − Così Francesco Nunziatini sull’arrivo all’Inter: «Bene, sono contento di essere qui. Chiaramente ero molto teso perché ritrovarmi accanto a giocatori che avevo visto solo in televisione, di cui avevo solo la maglia e allenarmi insieme a loro è una cosa che mi fa provare emozioni forti che terrò sempre dentro di me».

RUOLO − Nunziatini ha risposto alla domanda sulla sua posizione in campo: «Sono un giocatore più di quantità che di qualità, mi piace correre e dare una mano alla squadra. Però a volte mi spingo anche in avanti per degli inserimenti e per cercare di fare qualche gol durante la stagione. Nelle ultime partite ho giocato anche da difensore ma per me non c’è differenza, sono pronto a giocare dove il mister pensa che possa rendere meglio».

CRESCITA − Nunziatini ha voluto ringraziare il Livorno: «Sicuramente aver fatto il salto tra i grandi presto è stato un passo molto importante che ho fatto prima di arrivare qui e mi ha formato molto. Arrivare in Prima Squadra mi ha fatto sentire di non essere più un ragazzino, ma un ragazzo formato. Devo ringraziare anche il Livorno, che mi ha dato queste opportunità. Sono stato lì 5 anni e quindi tutto il percorso che ho fatto lo devo a loro».

OFFERTA IRRINUNCIABILE − Nunziatini ritiene che l’Inter non si può rifiutare: «Sicuramente sì perché quando arrivano delle richieste da società si fanno sempre delle valutazioni. Ma quando arrivano da un Club come l’Inter non si possono rifiutare».

PRIMAVERA − Così Nunziatini sulla squadra dove sarà aggregato: «Voglio fare bene con la Primavera Nerazzurra, sarei molto contento di raggiungere obiettivi importanti. Quest’anno ci sono andati vicino e speriamo che il prossimo anno sia più fortunato e io spero di poter dare una mano. Sono contento anche di aver fatto qualche allenamento in Prima Squadra».

