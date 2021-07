Nunziatini: «Inter tra le grandi d’Europa. Sogno raggiunto»

Francesco Nunziatini, centrocampista classe 2003, è da ieri un giocatore dell’Inter (leggi il comunicato ufficiale). Oggi l’ormai ex Livorno ha rilasciato la sua prima intervista in nerazzurro ai microfoni di “Inter TV”

DICHIARAZIONI – Francesco Nunziatini ha parlato così: «L’Inter è tra le società più importanti in Europa. Firmare per i nerazzurri è una sensazione che non si può descrivere. È il raggiungimento di un sogno, ma questo è un punto di partenza e non di arrivo».