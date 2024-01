Novellino: «Inter, 1º posto meritato. Squadra Inzaghi gioca meglio»

Walter Novellino ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi e della Juventus di Massimiliano Allegri, attualmente prima e seconda in Serie A.

PRIMO POSTO – Queste le parole di Walter Novellino nel corso di un’intervista rilasciata a SportItalia. «Il primo posto dell’Inter è meritato? Penso di sì – si legge su SportItalia.com –. Al di là delle polemiche, che pure le ho trovate giustificate dal fatto che il secondo gol contro il Verona fosse da annullare, la squadra di Inzaghi ha però una rosa straordinaria ed ha giocato meglio di tutti».

MERITI – Novellino sui meriti della Juventus, che è ad appena due lunghezze di distacco. «Bisogna fare attenzione ai bianconeri. Allegri non è stupido, sa gestire un gruppo che ha diversi giovani importanti. E proprio questo è un merito che non viene sottolineato abbastanza: ha lanciato tanti giovani anche grazie al lavoro fatto da Federico Cherubini nel settore giovanile. C’è stata una grande organizzazione nel lanciare tutti questi talenti, insieme a quelli che sono andati in giro, come al Frosinone. La Juve è l’unica che può dare fastidio all’Inter».

ALLEGRI – Novellino su Massimiliano Allegri. «Si parla molto del gioco, ma Allegri è un tecnico che ha vinto tanto e credo che a parte qualche partita abbia espresso sempre un buon gioco. È uno che sa gestire il gruppo, sa come mettere a proprio agio i giocatori. Vedevo dei video di come sfida i suoi in allenamento, in alcuni giochi, fra le risate ed un clima che si vedeva essere bello e coinvolgente. I risultati si vedono».

INZAGHI – Novellino su Simone Inzaghi. «È molto bravo. Anche lui come Allegri è uno pratico, più che teorico. La teoria va bene fino ad un certo punto. In un calcio che sta cambiando».

Fonte: SportItalia.com – Daniele Najjar