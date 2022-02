Nosotti: «Inzaghi, mi piace la sua difesa a tre. De Vrij e Skriniar leader»

Marco Nosotti prima di Napoli-Inter (qui le formazioni ufficiali) elogia la difesa nerazzurra. Ecco le parole del giornalista prima dell’anticipo delle 18, dagli studi di Sky Sport.

DIFESE TOP – Napoli-Inter è la sfida tra le due migliori difese della Serie A 2021/22. E Marco Nosotti le elogia entrambe, soprattutto quella nerazzurra allenata da Simone Inzaghi: «Mi piacciono molto entrambe, perché sono coerenti col loro allenatore. Le idee del loro allenatore con le caratteristiche. C’è una bella interpretazione della difesa a tre di Simone Inzaghi. Per certi versi Alessandro Bastoni mancherà, per altri mi piace Federico Dimarco lì. C’è attenzione in queste difese, non c’è un modo talebano di interpretarle. Entrambe hanno giocatori leader, vedi Stefan de Vrij e Milan Skriniar e dall’altra parte Kalidou Koulibaly. Non a caso sono le due migliori difese del campionato. Credo che questi siano due modi di interpretare la fase difensiva».

ATTACCO – Nosotti chiede poi un punto d’attenzione sull’attacco dell’Inter, spesso criticato per la scarsa conversione: «Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez e Edin Dzeko hanno segnato 36-37 dei 54 gol dell’Inter. Una loro inflessione potrebbe essere pericolosa».

ZONA CENTRALE – Secondo Nosotti, però, Napoli-Inter si giocherà soprattutto a centrocampo. Ecco la sua analisi prima della gara: «Marcelo Brozovic ha una capacità di muoversi e di liberarsi nella gestione del pallone, e può fare la differenza. Ivan Perisic sta facendo l’iradiddio, ma Giovanni Di Lorenzo può tenerlo bene. Dall’altra parte c’è Denzel Dumfries che può fare male, ma deve stare attento alle spalle. Lorenzo Insigne lì può inserirsi».