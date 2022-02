Paventi: «Napoli-Inter, punti che valgono tantissimo. Lautaro Martinez…»

Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport, analizza il momento dell’Inter, a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra i nerazzurri ed il Napoli di Spalletti

ATTACCO – Andrea Paventi analizza il momento dell’attacco dell’Inter: «Dzeko era partito fortissimo, ma nell’ultimo periodo, in momenti topici, c’è sempre stato. Ha segnato contro il Venezia, si è procurato il rigore contro la Juventus in Supercoppa.In quei momenti il bosniaco c’è. E poi fa un lavoro straordinario. Lautaro Martinez è l’anomalia: le occasioni le ha avute, gli manca freddezza, che sembrava aver trovato nella prima parte della stagione. In Nazionale non succede, nell’Inter ha un pò rallentato. Però, a volte i gol contro il Napoli, sono arrivati da periodi di astinenza. Chissà che questa non sia la partita per sbloccarsi e trovare continuità. Sanchez? È quello che sta meglio di tutti, è in grande condizione. Per Inzaghi non è semplice lasciarlo in panchina, ma penso abbia avuto ottimi argomenti, considerando che c’è il Liverpool ed uno dei due titolari di stasera partirà dalla panchina».

SFIDA – Paventi analizza l’importanza di Napoli-Inter: «Psicologicamente, come convinzioni, questa è una partita che conta tanto. Se vinci questa sera, dopo aver perso il derby, conta. Prendi margine sul Napoli, rimani davanti al Milan ed hai il Bologna da recuperare. Hai avuto un ciclo tremendo, ma nei prossimi due mesi, tolta la Juventus, le avversarie sono alla portata dei nerazzurri. Questi tre punti valgono tantissimo se li porti a casa».