Nosotti: «Inter, con l’Empoli frenesia eccessiva. Barella sopra le righe»

Marco Nosotti, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha commentato la vittoria dell’Inter contro l’Empoli ritenendo fin troppo eccessiva la frenesia messa in campo dai ragazzi di Inzaghi ad inizio gara

FRENESIA ECCESSIVA − Nosotti bacchetta la squadra di Inzaghi sull’approccio gara: «L’Inter ha creato tantissimo dopo lo 0-2, all’inizio troppa frenesia. Non ha aspettato che l’Empoli calasse di intensità dopo il gol del vantaggio. L’Empoli ha fatto 3 tiri due gol, un gol annullato. Poi ha tirato molto ma sbagliato tanto, bravo Vicario ma il quarto gol è arrivato solamente all’ultimo. Ripeto troppa frenesia non necessaria. Barella in certi momenti un pochino sopra le righe e mi chiedo quindi come li ha preparati Inzaghi. Questa squadra ha qualità, l’Inter poteva aspettare l’Empoli. C’era una veemenza spropositata».