Marelli: «Rigore su Barella? Il fallo non esiste. Empoli? Proteste fondate»

Luca Marelli, commentatore tecnico arbitrale di DAZN, ha parlato al termine di Inter-Empoli (4-2). Ecco il suo giudizio sulla prova dell’arbitro Gianluca Manganiello.

TANTI EPISODI – Inter-Empoli è stata una partita nervosa, che ha costretto l’arbitro Gianluca Manganiello a intervenire spesso. Ecco il giudizio tecnico di Luca Marelli sulla prova del direttore di gara: «Gol annullato all’Empoli? Questo è un salvataggio su un tiro diretto verso la porta. Quindi non sana la posizione di Pinamonti, che rimane in fuorigioco. Buonissima valutazione da parte dell’assistente. Calcio di rigore su Barella? Il fallo non esiste, Parisi è intervenuto nettamente prima sul pallone. Sulla spinta di Bandinelli su Barella il VAR non può intervenire: l’arbitro era in controllo completo sulla situazione. Pareggio del 2-2? Proteste fondate da parte dell’Empoli. Barella tocca il pallone ma tocca un po’ tutto: fallo abbastanza evidente. Sul gol del 3-2, l’intervento di Skriniar è nettamente differente. Prende nettamente prima la palla, e poi la dinamica porta allo scontro: questo non può essere considerato un errore».