Lautaro Martinez spinge l’Inter dopo i 2 gol all’Empoli: «Sempre avanti!»

Lautaro Martinez con una doppietta è stato il migliore dell’Inter nella spettacolare rimonta sull’Empoli a San Siro (qui le pagelle). L’argentino, sui social, spinge i nerazzurri.

INCORNATA – Dal grande spavento al trionfo. L’Inter va sotto di due gol e poi risorge, spinta da un San Siro esaltante e da un Lautaro Martinez semplicemente scatenato. L’argentino, autore di una doppietta, ha firmato la rete del pareggio e quella del sorpasso nella vittoria contro l’Empoli per 4-2. Sui propri social, El Toro non usa giri di parole: “Sempre avanti”. I nerazzurri di Simone Inzaghi ora sono in vetta, in attesa del risultato di Verona-Milan. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Lautaro Martinez