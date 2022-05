Andreazzoli: «Normale calare contro l’Inter, subito anche un gol da soli»

Aurelio Andreazzoli, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato la sconfitta del suo Empoli contro l’Inter per 4-2. I toscani hanno sprecato il doppio vantaggio iniziale

ANALISI − Andreazzoli prova ad analizzare Inter-Empoli, match terminato 4-2: «Non è la prima volta che noi interpretiamo le gare come abbiamo fatto questa sera. Lo abbiamo fatto anche all’andata e in Coppa Italia, è il nostro modo di essere. Poi è normale che cali di intensità contro una squadra come l’Inter che hai dei singoli straordinari, poi mettici che a fine primo tempo ci siamo fatti gol da soli e non abbiamo nemmeno chiuso in vantaggio… Tutto ciò ti fa perdere di lucidità e cali di pressione e intensità».