Moviola Inter-Empoli: Manganiello dà il rigore sbagliato. Buonissimo il 3-2

Inter-Empoli ha avuto Gianluca Manganiello come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 4-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Pinerolo, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-EMPOLI, PRIMO TEMPO – Gianluca Manganiello voto 4.5. Dimostra ancora una volta di essere un arbitro inadeguato per certi palcoscenici. Al 10′ fuorigioco di Andrea Pinamonti sul tiro di Leo Stulac murato da Ivan Perisic, poi segna Szymon Zurkowski ma non vale. Respinta da valutare: non può essere una giocata, si oppone a una conclusione in porta. L’Inter sembra ottenere un rigore al 22′, ma Fabiano Parisi prende prima la palla e solo dopo Nicolò Barella. Giusto revocarlo al VAR. C’è invece qualcosa di più quando Filippo Bandinelli, con entrambe le mani, spinge Barella che stava per colpire di testa. L’appoggio è netto, che impedisca di intervenire sul pallone pure. Perché niente rigore? Per una stupida indicazione, molto italiana, che delega queste situazioni all’arbitro di campo senza VAR, anche se sbaglia. Andava dato subito. Graziato dal giallo Parisi al 38′: placca Denzel Dumfries, evidentissimo. Regolare la posizione di Federico Dimarco, quando il suo cross causa l’autogol di Simone Romagnoli. Protesta l’Empoli sul 2-2, ma il recupero palla di Barella su Kristjan Asllani è pulito: non sarebbe stato equo punirlo visto l’episodio del rigore.

MOVIOLA INTER-EMPOLI, SECONDO TEMPO – Il gol del 3-2 nasce da un intervento di Milan Skriniar molto duro ma del tutto sul pallone. Rete ovviamente regolare, poi Federico Di Francesco esce per infortunio ma complice l’inerzia dell’azione: non ha subito fallo. Segna Lautaro Martinez che si leva la maglia: inevitabile il giallo, l’unico cartellino. Eppure ce ne sarebbero altri da dare, vedi Liam Henderson su Arturo Vidal (72′, a palla già scaricata).