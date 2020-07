Nicolato: “Bastoni si mette in mostra con l’Inter e gioca con continuitÃ ”

Nicolato: “Bastoni si mette in mostra con l’Inter e gioca con continuità”

Paolo Nicolato, Commissario Tecnico dell’Italia Under-21, ospite in collegamento con gli studi di “Rai Sport” nel corso di “Dribbling” ha parlato dei giovani azzurri che si stanno mettendo in mostra in Serie A, tra questi anche Alessandro Bastoni con la maglia dell’Inter.

GLI AZZURRI – Paolo Nicolato su Rai 2 nel corso della trasmissione “Dribbling” ha parlato dei giovani azzurri dell’Italia Under-21 che giocano in Serie A con una certa continuità, tra questi anche il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni: «Sandro Tonali, Kean e Alessandro Bastoni? Dobbiamo cercare di portare più giocatori di questo tipo in Serie A. In Serie B qualcuno si sta già mettendo in mostra, Bastoni è uno di questi perché gioca con una certa continuità e non ho nessun dubbio. Sono ragazzi che hanno fatto tutte le trafile delle nostre nazionali e si mettono in mostra le qualità che hanno».

OBIETTIVI NAZIONALE – Nicolato parla anche degli obiettivi dell’Italia Under-21: «A settembre ripartiremo da un duplice obiettivo: innanzi tutto mettere più giocatori a disposizione della nazionale maggiore allenata da Roberto Mancini. Poi cercheremo comunque di qualificarci, ci muoveremo anche su altri nuovi giocatori in funzione del fatto che speriamo di valorizzare i giocatori che hanno fatto non solo l’Under-21».