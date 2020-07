Paganini: “Inter vicina a Tonali! Conte vuole personalitÃ . Eriksen…”

Paganini: “Inter vicina a Tonali! Conte vuole personalità. Eriksen…”

Paganini, giornalista italiano ed esperto di mercato, su “Rai 2” nel corso di “Dribbling” parla del futuro di Antonio Conte facendo riferimento alle idee di Suning che a detta sua ha intenzione di investire sui giovani, e si sofferma in particolare su Sandro Tonali.

TONALI E NON SOLO – Paolo Paganini nel corso di “Dribbling” su Rai 2 parla del futuro di Conte all’Inter e le idee della società: «Suning ha già investito 45 milioni per Hakimi e vuole investire su giocatori giovani. L’Inter è molto vicina a Sandro Tonali e segue anche Gaetano Castrovilli. Antonio Conte vorrebbe giocatore con più personalità e soprattutto esperienza europea, in particolare Emerson Palmieri e Arturo Vidal».

NODO ERIKSEN – Secondo Paganini il centrocampista danese arrivato dal Tottenham potrebbe essere sacrificato: «C’è un nodo Christian Eriksen, che è stato l’investimento più importante dell’Inter nel mercato di gennaio. Lui non ha legato con Conte e se il tecnico dovesse essere riconfermato, il danese potrebbe essere sacrificato per fare plusvalenza».