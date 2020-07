La Roma Ã¨ l’unica squadra a cui l’Inter non ha segnato: dato da cambiare

La Roma è l’unica squadra a cui l’Inter non ha segnato: dato da cambiare

L’Inter nella sfida di questa sera contro la Roma avrà uno stimolo in più. I giallorossi infatti sono l’unica squadra a cui i nerazzurri non sono riusciti a fare gol.

ATTACCO PROLIFICO – L’Inter in questa stagione ha fatto un notevole passo avanti alla voce gol segnati. La squadra di Conte al momento è il secondo attacco della Serie A con 72 reti, superata solo dall’Atalanta. Un dato significativo soprattutto se paragonato a quello del campionato scorso, quando con Spalletti i nerazzurri chiusero il campionato con 55 gol totali. Anche i 18 marcatori stagionali differenti sono una statistica rimarchevole. L’Inter 2019-2020 insomma segna tanto e in vari modi. C’è però un’eccezione. Rappresentata proprio dalla Roma.

DUE GARE SENZA GOL – All’andata a San Siro la sfida tra nerazzurri e giallorossi si concluse con uno 0-0. Un risultato decisamente inusuale per l’Inter, addirittura unico in stagione. Le occasioni arrivarono, ma tra imprecisione (vero Lukaku?) e parate di un Mirante in grande spolvero il contatore dei gol segnati rimase a zero. Una cosa successa solo un’altra volta in tutto il campionato, nella partita a Torino contro la Juventus. Giocata però in condizioni psicologiche e ambientali quantomeno particolari.

UNICI INVIOLATI – Coi bianconeri però, pur perdendo, all’andata a San Siro la partità terminò 2-1. L’Inter in stagione un gol alla Juventus lo ha segnato. Quindi ad oggi la Roma è l’unica squadra in Serie A a non aver subito reti dai nerazzurri. Un dato cheva assolutamente cambiato.