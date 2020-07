In Roma-Inter Conte col solito rebus: Eriksen gioca o va in panchina?

Per Roma-Inter i nerazzurri hanno il solito dubbio di formazione. Chi gioca trequartista? Eriksen scalpita, ma Conte non è ancora convinto del tutto.

DUBBIO AMLETICO – Eriksen sì o Eriksen no? Conte anche per Roma-Inter sfoglia la solita margherita. La gestione del danese è sotto i riflettori praticamente dal giorno della firma e ormai la questione pare eterna. Dopo la buona prova con la SPAL arriverà una conferma o l’ennesima panchina?

BASTONE E CAROTA – La questione è delicata. In primis per il valore del giocatore come detto e stradetto, riflettuto anche dal suo ingaggio. Conte ripete come un mantra che Eriksen deve inserirsi nell’Inter. Diventare più aggressivo, persino spigliato. Metterci carattere, personalità. Il tecnico dopo avergli concesso appena 8 minuti in due match lo ha rilanciato da titolare a Ferrara, ottenendo risposte in entrambe le fasi. Ma Conte non si accontenta. Lo ha detto a chiare lettere. Vuole di più, in proporzione al potenziale del giocatore. E inoltre ormai ha fiducia assoluta in Borja Valero.

DIMOSTRARE SUL CAMPO – Con la Roma insomma il dubbio trequartista rimane. Anzi a leggere le ultime di formazione si arricchisce pure. Eriksen ha dato un piccolo squillo, ma non è stato abbastanza per cancellare ogni dubbio nella mente del suo allenatore. La gara contro la SPAL insomma al massimo è un primo passo. Serve di più, da mettere in campo alla prima occasione utile. Magari già stasera.