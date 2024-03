Nicola punta Inter-Empoli: «Già oggi volevamo riprendere punto perso»

A Nicola, allenatore dell’Empoli, il fatto che la prossima sarà contro l’Inter interessa relativamente. Per il tecnico dei toscani, sconfitto stasera al 94′ dal Bologna per 0-1, i suoi hanno dei punti da recuperare.

OBIETTIVO SALVEZZA – L’Empoli perde per la terza volta consecutiva per 1-0, dopo che Davide Nicola aveva iniziato con sei risultati utili di fila. Stasera il KO arriva al 94′, contro il Bologna per il gol di Giovanni Fabbian. Nel post partita su Sky Sport, proprio Nicola guarda il periodo con lui in panchina: «Delle nove partite fatte potevamo avere un punto in più, per la mole di occasioni create, contro il Cagliari. Fare le considerazioni e i conti, sotto questo profilo, per me non è molto produttivo. Così come non è giusto battezzare alcune partite definite scontri diretti: una squadra come la nostra, che deve mantenere la categoria, deve puntare a raccogliere qualcosa ovunque a prescindere dall’avversario. Noi non facciamo questi calcoli, cerchiamo di dare valore assoluto a ogni partita. Stasera potevamo prenderci quel punto che nella nostra testa ci mancava, non siamo riusciti a ottenerlo ma dobbiamo pensare subito alla prossima. Che sarà contro un avversario tosto (Inter-Empoli, ndr). Pensando così non ci viene poi il discorso mentale che questa non la dobbiamo sbagliare: abbiamo a disposizione ancora nove partite, i punti ci sono per il nostro obiettivo. Curiamo la settimana, come i ragazzi stanno facendo: non posso dire nulla da quando sono arrivato».