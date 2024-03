Empoli, assenza sicura contro l’Inter. E nel finale pure un infortunio

L’Empoli perde di certo un giocatore per la partita contro l’Inter dopo la sosta, il lunedì di Pasquetta. Dalla gara appena finita col Bologna arriva pure un infortunio da valutare.

LE ASSENZE – Inter-Empoli sarà l’ultima partita della trentesima giornata di Serie A, quella che farà ripartire il campionato dopo la sosta per le nazionali. Al Meazza si giocherà lunedì 1 aprile alle 20.45 e nei toscani non ci sarà Youssef Maleh, ammonito al 96′ sotto diffida. Il centrocampista ha fatto fallo su Santiago Castro, prendendosi il pesante cartellino giallo, subito dopo il gol partita di Giovanni Fabbian. Maleh era uno dei due diffidati, l’altro è Alberto Grassi ma non gioca dal 18 febbraio per infortunio. Oltre a lui in Inter-Empoli potrebbe non esserci nemmeno Tyronne Ebuehi. All’86’ della partita di stasera il terzino destro nigeriano ha avuto una torsione innaturale del ginocchio destro, avviando un’azione poi fallita da Riccardo Orsolini. Soccorso in campo, si è rialzato e ha provato a rientrare ma si è dovuto arrendere. E in sua assenza l’Empoli, che aveva finito i cambi, ha dovuto giocare gli ultimi quattro minuti più recupero beccando gol al 94′. Di contro oggi è rientrato Francesco Caputo, alla prima presenza con Davide Nicola allenatore.